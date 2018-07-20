Devlet Bahçeli bedellide kışlaya gidilmesine karşı

Son günlerde kamuoyunun gündeminde zirvede yer alan bedelli askerlikle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bahçeli, AK Parti'nin sunduğu 25 yaş, 15 gün ve 25 gün kışlada askerlik teklifindeki, kışlada eğitim kısmına karşı çıktı.

"YAYLALAR YAYLALARNÜ TÜRKÜSÜ BİLE ÖĞRENMEYECEKLER"

Devlet Bahçeli şunları dedi: "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?"