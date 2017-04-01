Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu yine sallanıyor

"NE ANLATTIĞINI KENDİSİ DE BİLMİYOR"

Bahçeli, "Tek adam ve diktatörden bahsediyorlar. Kılıçdaroğlu Türk milletinden ne zaman diktatör çıkmış yüreği ve bilgisi varsa açıklasında görelim. CHP Genel Başkanı değişiklik TBMM'de görüşülürken nerelerde geziyordu? Hiç mi açıp okumadı. Cumhurbaşkanına TBMM'yi fesih hakkı asla verilmiyor. Sadece şu an olduğu gibi seçimleri yenileme hakkı tanınıyor. Cumhurbaşkanı ikinci dönemde seçim kararı alırsa kendisi aday olamıyor burası kesin. Kılıçdaroğlu yine çakıyor yine batıyor yine sallanıyor. Zira ne anlattığını kendisi de bilmiyor." dedi.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu yine çakıyor