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Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle tur attı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasını kullandı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 08:08..
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MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1982 model Chrysler marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.

BOZKURT YAPANLAR OLDU

Emel Taşçıoğlu'nun "Bir selam gönder bari bayramdan bayrama" şarkısı eşliğinde Eskişehir yolunda ilerleyen Bahçeli, diğer araçlardan kendini selamlayanlara bozkurt işaretiyle karşılık verdi.

ELİNDE TESBİH...

Bahçeli'nin araba kullanırken elinden tesbihini düşürmemesi de dikkati çekti.

Devlet Bahçeli'nin, geçen hafta 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşılmıştı.

Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle tur attı ViDEO

Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle tur attı

Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle tur attı

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