Devlet Bahçeli OHAL'in devamını istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde önemli açıklamalar yaptı.

OHAL DEVAM ETSİN

MHP Lideri, kanlı darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'in devam etmesi gerektiğini savundu.

Bahçeli, "15 Temmuz vahşice bir darbe teşebbüsüdür. Etkisini ortadan kaldırabilmek için OHAL uygulamasına geçilmiştir. OHAL devam etmelidir. OHAL'i özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır.

CHP KENDİNE ÇEKİN DÜZEN VERMELİ

CHP kendine çeki düzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışı ile gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayışla MHP hassasiyetini korumaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği bir iştir." şeklinde konuştu.