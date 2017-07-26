Devlet Bahçeli: Sabrımızı sınamasınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın yıldönümünde Yunan yetkililerin gövde gösterisi yapar gibi adalara çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALMANYA İLE KRİZ

Almanya ile yaşanan krize değinen Bahçeli, "Alman Dışişleri Bakanı’nın sözleri rencide edici ve kırıcıdır. Alman Bakan “Türkiye’ye çok sabır gösterdik” diyecek kadar ileri gitmiştir. Bu bakan sabır göstermezse ne olacak, kaç yazacaktır? Almanya unutmasın ki Türkiye köle değildir, icazetli değildir." dedi.

"TEKRAR DENİZE DÖKÜLMEK İSTEYEN VARSA..."

Posta gazetesinden Hakan Çelik'e konuşan MHP Lideri, "Sabrımızı sınamasınlar. Tekrar denize dökülmek isteyen varsa seve seve döker, canı kovalanmak isteyen varsa kaçtıkları yere kadar kovalarız." ifadelerini kullandı.