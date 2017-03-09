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Devlet Bahçeli: Sabrımızı zorlamayın

MHP lideri Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkücü yaptığı işi yarım bırakmaz. Sabırları zorlamanın sonu iyi değildir." dedi.

09.03.2017 - 19:17
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Devlet Bahçeli: Sabrımızı zorlamayın

ASD

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"SABIRLARI ZORLAMANIN SONU İYİ DEĞİLDİR"

Ülkücülerin işinin yarım bırakmadığını yineleyen Bahçeli, "Yine aynı görüşteyim, yine aynı noktadayım. Uyarıyorum, sabırları zorlamanın sonu iyi değildir." dedi.

"KARANLIĞA ALKIŞ TUTANLAR 16 NİSAN'DA KAYBEDECEK"

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tansiyonu normal sınırlara henüz inmiş değil. Hala kanama riski, hala felç ihtimali var ve görülüyor. Karışıklıktan nemalanmaya çalışan, huzurumuza kaynak yapan,kendilerini gizleyip meydanı taşa tutan ilkesiz ve çıkarcılara da sık rastlanıyor. Ümitle bekledikleri kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odaklar 16 Nisan’da tamamen kaybedecekler.

"DAVAMIZ UCUZ DEĞİLDİR"

Bakıyorlar dam karla örtülü,sanıyorlar içeri gam yüklü.Ama yanılıyorlar,kesin yanlışa düşüyorlar.Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Kovanı patlamış arı gibi uçuşup etrafta vızıldayanların sürekli MHP’yi karalama, kara gösterme çabası bir defa insanlıkla bağdaşmaz. Davamız ucuz değildir, siyasi uyuşma ve uydulaşmanın son evresinde bulunan çapsızların mütecaviz tertiplerine karşı sahipsiz hiç değildir.

YÜZSÜZLÜĞÜN ALEMİ YOKTUR

Kimin ne düşüncesi varsa, kim neyi, nerede, nasıl savunacaksa; kanuni sınırlar dâhilinde yapabilecektir. Ancak bunlar MHP’den uzak durmalıdır. Yüzsüzlüğün âlemi yoktur. Utanmazlığa sığınıp fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanın maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur. Yusuf Has Hacib ne güzel de buyurmuş: “Sözünü gözet selametle yaşa; kendini gözet esenlikle koca.” 16 Nisan’da koskoca evetle millet ve devlet hayatını sarmış paslı tahakküm zincirlerini kıracağız. Bundan rahatsız olanlar ise çıldırıyor!

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