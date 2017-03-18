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Devlet Bahçeli sahalara indi

16 Nisan'da yapılacak referandum için sahalara inen MHP Lideri'nin ilk durağı Elazığ oldu.

18.03.2017 - 14:32
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Devlet Bahçeli sahalara indi

16 Nisan'da yapılacak referanduma 29 gün kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahalara indi.

İLK DURAK ELAZIĞ

Referandum için ilk mitingini Elazığ'da yapan MHP Lideri, gündemi değerlendirdi.

Devlet Bahçeli sahalara indi

"BU EVET'LER AVRUPA'YA KAPAK OLACAK"

Meydandan yükselen EVET sesleri üzerine Bahçeli, "Bu EVET'ler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıracaktır. Terör örgütlerini tir tir titretecektir. Avrupa'ya kapak olacaktır." dedi.

Bahçeli: Evet oyları Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıracak VİDEO

Devlet Bahçeli sahalara indi

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

15 Temmuz'da Ankara'nın ışıkları sönmüş ihanetin dehşet ışıkları yanıyordu. 15 Temmuz haçlı operasyonuydu.

Elbette Türk milleti istiklaline sahip çıktı. Türkiye uçurumdan el birliğiyle kurtarıldı.

Bahçeli: 15 Temmuz bir haçlı operasyonudur VİDEO

Devlet Bahçeli sahalara indi

Aramızdan çıkan çürüklere bakmayın. İlkelerimizden taviz vermedik, ülkülerimizden ayrılmadık.

EVET'LER KILIÇDAROĞLU'NUN UYKUSUNU KAÇIRACAK

Bu EVET'ler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçıracaktır. Terör örgütlerini tir tir titretecektir. Avrupa'ya kapak olacaktır.

Tek adam yönetimi olacak diyorlar. Bunu söyleyenler tarih cahilidir.

Devlet Bahçeli sahalara indi

SONUNA KADAR EVET..

Devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türkiye için evet, evet, yine evet, bir kez daha evet.. Sonuna kadar devlet, sonuna kadar millet..

102 YIL ÖNCE BEDEL ÖDEDİNİZ

Sakın aldanmayın, yanlış hesap yapmayın. 102 yıl önce Çanakkale'de bedel ödediniz. Biliniz ki; ilk siper Çanakkale, son siper MHP'dir. İş başa düşerse, bu vatanı, bu milleti son damla kanımıza kadar müdafaa ederiz. Millet tektir, vatan tektir, bayrak tektir, dil tektir.

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