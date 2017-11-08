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Devlet Bahçeli seçim barajının düşmesini istedi

Yüzde 10'luk seçim barajının ağır olduğunu ifade eden MHP Lideri, seçim barajının düşmesinin gerektiklerini ifade etti.

08.11.2017 - 13:02
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Devlet Bahçeli seçim barajının düşmesini istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

YÜZDE 10 ÇOK AĞIR

Partisinin seçim barajıyla ilgili bir sorunun olmadığını belirten MHP Lideri, "Seçim barajı için yüzde 10 çok ağır. Seçim barajı düşürülmeli." dedi.

ERKEN SEÇİM YORUMU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarına da yanıt veren Bahçeli, "MHP erken seçimden yana değildir." dedi.

Devlet Bahçeli seçim barajının düşmesini istedi

BU KONULAR HEP TARTIŞILDI

Devlet Bahçeli, şunları söyledi: "Yüzde 10 barajı Türkiye'de çok ağır bir baraj. Hele hele ilk 12 Eylül sonrasında yeniden siyasi yapılanma sürecine geçildiğinde yüzde 20-25 arasında bir baraj, onun üstünde de yüzde 10 üzerinde baraj konmuştu. O baraj 12 Eylül döneminde darbe teşebbüsünde bulunan zihniyetin himayelerinde faaliyetlerine başlayanlar için böyle bir baraj. MHP- Milli Selamet Partisi üzerinde bu konular hep tartışıldı. Siyasi hayatında silinmesi arzusu olmuştu.  Öyle bir dönem içinde siyasi hayatın barajın nereye kadar çekilmesi konusunda bölücü unsurların temsiline fırsat vermeyecek yüzde 10'unun devamından yana olduk. Bize karşı da yüzde 7-8 oranları söylemelerine rağmen acaba biz yüzde 10 üzerinde oranla gelebilir miyiz dedik. Allah nasip etti ve gelindi, barajın altında kaldığımız dönemlerde oldu.

"YÜZDE 5 Mİ OLUR 7 Mİ OLUR..."

TBMM'de temsil imkanının baraj imkanının aşamayacağını anlayanlar parti disiplini içinde yapılanma sağlayarak bağımsız adaylarla TBMM'ye girip orada mücadelelerine devam ettiler. Demek ki yüzde 10 barajı ittifaklarla veya başka kararlılıklarla aşılabilir duruma geldi. Türkiye'de iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Zorlamalar ve dayatmalarla birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız. Demokrasi içinde bunu nasıl başarırız. Türkiye'yi nasıl bir istikrar normalleşme sürecine getirebiliriz konusunda bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Yüzde 5, 7 mi olur yoksa 10 kalır, böyle mi devam etmesi gerekir. Bunu yaparken bir başka parti yok sayıp ezerek kendine bir yol çizmeye çalıştığında onun da bir anlamı olmadığı görüldü. Bunlardan ders çıkarmak lazım."

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