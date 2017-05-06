Devlet Bahçeli'den fitneye karşı uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin tweet'ler attı.

Tweet'lerine Yusuf Has Hacip'in sözleriyle başlayan MHP Lideri, konuştukları zaman mangalda kül bırakmayanların icraata gelince araziye uyduklarını ifade etti.

"KAYNATTIKLARI FİTNE KAZANIDIR"

"Bakarsanız büyük bir dava adamı pozu verirler. Gerçekte koca bir hiçtirler." diyen Bahçeli, "İşlettikleri dedikodu şantiyesi, kaynattıkları fitne kazanıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Y.H. Hacib yine diyor ki: “Kara başın düşmanı kızıl dildir. Nice baş yedi ve yemektedir.” Söz vardır vezirliğe,söz vardır rezilliğe götürür.

Eğer haklıysak, savunduklarımızın doğru olduğunu görüyor ve inanıyorsak susmak cinayet, durmak cehalet, vazgeçmek akli cinnettir.

ATARLAR, TUTARLAR...

İtibar için ihlale tamam diyenler,makam için inkâra kucak açanlar,dünyevi çıkarlar uğruna iltimas ve ihanete çanak tutanlar iflah olmazlar.

Konuştukları zaman mangalda kül bırakmayanlar vardır.Atarlar tutarlar,bol keseden sallarlar.Sıra icraata gelince de anında araziye uyarlar.

Bu tipleri her alanda görürsünüz,her seviye ve mevkide varlıklarına şahit olursunuz.Çalımlarıyla dünyaya meydan okurlar,aslında yokturlar.

BÜYÜK BİR DAVA ADAMI POZU VERİRLER

Bakarsanız büyük bir dava adamı pozu verirler. Gerçekte koca bir hiçtirler. İşlettikleri dedikodu şantiyesi, kaynattıkları fitne kazanıdır.

Moral yıkarlar, ara bozarlar, sahte kurtarıcılıkla tertemiz duyguları kirletirler. Çünkü kendi vicdanları kararmış, ruhları kapanmıştır.

TÜRK SİYASETİ BU YARALI YÜZLERDEN ÇOK ÇEKTİ

Bir kimsenin olaylara, güçlüklere ve sorunlara karşı koymasını sağlayan moraldir. Biz buna maneviyat diyoruz.Bundan mahrum olanlar engeldir.

Türk siyaseti bu yaralı yüzlerden, yamalı kimliklilerden çok çekmiş, milletimiz bunların cereme ve cefasından çok bunalmıştır.

Kalpleri kafalarıyla ters düşen, fikirleri filleriyle bağdaşmayan çarpık, çürük ve çelişki yumaklarının bedeli ağırdır.

BOŞ LAFIN PEŞİNE DÜŞEN...

Bir davaya baş koymuş er kişi ardına bakmaz, şer gürültüye pabuç bırakmaz. İnanıyorsa ayaktadır, azimliyse istikbale sahip çıkacaktır.

Boş lafın peşine düşen, asılsız söylentileri tırmandırıp veya bunları üretip servise çıkaran, yaymakla uğraşan doğru iş yapmıyordur.

Derler ki, bir toplumun başarma iradesi, o topluluktaki en moralsiz kişinin heyecanıyla sınırlıdır. Bu sınır aşılmazsa bozgun kaçınılmazdır.

Moral ve motivasyon kaybının dibine çökenler sanal umut ve hedeflerle toparlanayım derken, dikkat etsinler de, tamamen silinip gitmesinler!

HAYIRCILAR TOPLANIYORMUŞ...

Hayırcılar toplanıyormuş, 2019’a yatırım yapıyorlarmış, şu aday olsun bu öne çıksın diyorlarmış. Asıl millet ne söylüyor buna bakılsın.

DEREYİ GÖRMEDEN PAÇAYI SIVAYANLAR...

Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar, gördükleri derenin derinliği karşısında ya boğulacak ya da sıvadıkları paçayla ortada kalacaklardır.

Etme bulma dünyası! Çürük iple kuyuya inenler, bunu maharet gibi sunanlar nihayetinde düdük olur onun bunun ağzında öterler.

BİZİMLE UĞRAŞIYORLARDI

Bizimle uğraşıyorlardı! Üzerimizde hesap yapıp oyun oynuyorlardı. Ne oldu? “Etme kulum bulursun, inileme ölürsün."

Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olurmuş. Ya siyasi şuursuzluk içinde olanlar neresinden anlaşılır? Neyinden olacak, dilinden!

Yaprak döken ağaç ağlamaz! Bilir ki, baharla beraber yeniden yeşerecektir. Fakat 16 Nisan’da tel tel dökülenler bir daha yükselemeyecektir.

Beyhude yere uğraşmak abestir. Koymayla kuyu suyu dolmazmış, kuyunun biraz da kendinde su olacakmış. Bunlarda olan, olacak bir şey yok!

TÜRK MİLLETİ GELECEĞE UMUTLA ODAKLANACAK

Eski defterleri karıştırıp yeni hikâye yazmak, miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak başlanılan yere geri dönmektir ki, bunun adı iflastır.

Türk milleti geleceğe umutla odaklanacak, bekasına şuurla, birliğine ve beraberliğine yeminle sadık kalacaktır. Gerisi sinek vızıltısıdır.

Milliyetçi Ülkücü Hareket dünden daha güçlü, dünden daha diri ve mücadeleci olarak milletine ve devletine hizmet edecektir.

ÜMİT HAYSİYETTİR

Biz varız, Türklüğün yaşaması, Türk milletinin payidarlığı için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Karamsarlık hakaret, ümit haysiyettir.

Yusuf Has Hacib der ki; “Yürüyen kişi yolda yapmaz evini. Göçen kişi evde koymaz malını.” Sanıyorum anlayan anlamıştır meramımı."