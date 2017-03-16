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Devlet Bahçeli'den hükümete Suriyeliler eleştirisi

MHP Lideri Bahçeli, Avrupa'ya karşı göçmen anlaşmasının bozulup Suriyelilerin yollanmasıyla ilgili "bu insani değil" dedi.

16.03.2017 - 09:08
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Devlet Bahçeli'den hükümete Suriyeliler eleştirisi

Devlet Bahçeli, 16 Nisan Anayasa Değşiikliği Referandumu öncesinde Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Referandumda AK Parti ile birlikte hareket edecek olan MHP'de Bahçeli, hükümeti Suriyeli göçmenler konusunda eleştirdi.

"SURİYELİLERİ SİLAH OLARAK KULLANMAK DOĞRU DEĞİL"

Devlet Bahçeli, Avrupa ülkeleri ile yaşanan ve Hollanda ile zirve yapan krizin ardından gündeme gelen göçmen anlaşmasının yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili; "Sabırlı olmak lazım. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil." diyerek eleştirilerini ifade etti.

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