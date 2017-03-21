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Devlet Bahçeli'den Nevruz tweetleri

MHP Lideri Nevruz nedeniyle tweetler attı; "Nevruz'un varlığı için 'evet' diyoruz, kardeşçe yaşamak adına ısrarla 'evet' diyoruz" dedi.

21.03.2017 - 19:30
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Devlet Bahçeli'den Nevruz tweetleri

Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden 21 Mart Nevruz Bayramı paylaşımları yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tweetlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

"NEVRUZ BİZDİR, BİZİMDİR"

Nevruz’da güneş Koç Burcuna girer, 21 Mart’ta gece ile gündüz eşitlenir. Ayrıca eski Oniki Hayvanlı Türk takviminde de Nevruz vardır.

Nevruz,Türk milletinin yüzyıllardır devam edegelen birliğinin simgesi,kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesidir.Nevruz bizdir,bizimdir.

Nevruz düşmanlığı telin edip tefrika ve nifakı bütünüyle tersler. Bu nedenle Nevruz barış ve huzura yapılan tarihi çağrı, gönülden davettir.

"NEVRUZ'UN VARLIĞI İÇİN 16 NİSAN'DA EVET"

Nevruz Bayramı baharın dirilişi, Türklüğün ezelden ebede nabız atışıdır. 16 Nisan da benzer şekilde milli bir uyanışın miladı olacaktır.

Nevruz’un varlığı için 16 Nisan’a evet diyoruz. Kardeşçe yaşamak, milli kaynaşma irademizin devamını sağlamak adına evette ısrar ediyoruz.

Bahar Bayramımızı terörist heveslerine alet edip çarpıtmaya kalkanlarla, 16 Nisan’ı karartmaya çalışanlar aynı hayırsız yolun yolcusudurlar.

Evet dedik Ergenekon destanını yazdık, evet dedik tarihe Türk mührünü vurduk. Türklüğün bekası için 16 Nisan’da da inşallah evet diyeceğiz.

"BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ SONSUZA KADAR YANACAKTIR"

Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramı’nı kutluyor, tüm kardeşlerime, milletimin tüm evlatlarına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Evet, Türk milletinin bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar yanacaktır. Evet, Nevruz Bayramı sonsuza kadar gururla kutlanacaktır.

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