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Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemi tepkisine açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor Bahçeli bunu anlatmak istedi" dedi

14.04.2017 - 12:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' tartışmalarını başlatan sözlerine getirdiği eleştiri gündemi değiştirirken MHP'den açıklama geldi.

"DANIŞMAN SIFATI TAŞIYAN KİŞİLER SÜRECİ ZEDELİYOR"

Habertürk TV'den Aysun Torun’a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkan'ın demek istediği şu: MHP sahadayken, Evet'in çıkması için bilgilendirmeler yaparken, Cumhurbaşkanı, Başbakan il il sistemi anlatırken, danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, bunu anlatmak istedi” değerlendirmesini yaptı.

"GENEL BAŞKAN SÖZÜNDEN DÖNECEK ADAM DEĞİL"

Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" diye konuştu.

"BEN OLSAM GÖREVDEN ALIRDIM"

Bahçeli’nin danışmanlar için “Ben olsam görevden alırdım” yönündeki sözlerinin ise Cumhurbaşkanı’na bu yönde bir çağrı olarak yorumlamanın doğru olmayacağını belirten Yalçın, Genel Başkan’ın kendi kanaatini dile getirdiğini belirtti.

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