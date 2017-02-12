Devlet Bahçeli'nin 'muhalefet' tanımlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’da düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

MUHALEFET DEMEK..

Referandum sürecinde MHP'nin tavrına dikkat çeken Bahçeli, "Muhalefet edemek, eksik aramak, kısır tartışmalara gömülmek olmadığını biliyoruz, gereğini yapıyoruz. Biz oyalanamayız, yerimizde sayamayız, korku tacirlerine aldırış edemeyiz, mevcutla avunamayız. Milletimizin huzuru için ön almalıyız." şeklinde konuştu.

MHP'NİN DURUŞ, TUTUM, KARA VE İRADESİ..

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında MHP'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızın anlamlı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz.

Muhalefet edemek, eksik aramak, kısır tartışmalara gömülmek olmadığını biliyoruz, gereğini yapıyoruz. Biz oyalanamayız, yerimizde sayamayız, korku tacirlerine aldırış edemeyiz, mevcutla avunamayız. Milletimizin huzuru için ön almalıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, milliyetçilik milletin sürekliliğini, köklerinden koparılmadan yaşatılmasını ve yükseltilmesini hedeflemektedir.





FIRAT KALKANI



Bugün çevremize bir bakınız. Karmaşa ve kaynayan kazan göreceksiniz. Devletler kıyasıya hakimiyet ve nüfuz mücadelesi içindedir. Ortadoğu yırtıcı ve vahşi emellerin tuzağıdır. Bu olumsuz tablonun ülkemize yankısı vahimdir. Türkiye 24 Ağustos'tan bu yana Fırat Kalkanı ile eşsiz ve emsalsiz mücadele halindedir. Canileri üredikleri yerlerde imha etmek için Türk devleti atak içindedir. Ne var ki El Bab'dan acı haberler yürekleri kavurmaktadır. Sınır ötesinde görev yapan kahramanlarımız, iblis artıklarının saldırısı altındadır.

Bugün çevremize bir bakınız. Karmaşa ve kaynayan kazan göreceksiniz. Devletler kıyasıya hakimiyet ve nüfuz mücadelesi içindedir. Ortadoğu yırtıcı ve vahşi emellerin tuzağıdır. Bu olumsuz tablonun ülkemize yankısı vahimdir. Türkiye 24 Ağustos'tan bu yana Fırat Kalkanı ile eşsiz ve emsalsiz mücadele halindedir. Canileri üredikleri yerlerde imha etmek için Türk devleti atak içindedir. Ne var ki El Bab'dan acı haberler yürekleri kavurmaktadır. Sınır ötesinde görev yapan kahramanlarımız, iblis artıklarının saldırısı altındadır."