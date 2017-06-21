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Devlet erkanı şehit cenazesinde

Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz, Ankara'da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

21.06.2017 - 14:33
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, askeri konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin babası Tümen, annesi Sevim, eşi Buket Üçöz ve kardeşleri ile yakınları, tören öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

DEVLET ERKANI CENAZEDE

Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, bazı milletvekilleri, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Devlet erkanı şehit cenazesinde

Şehidin cenaze namazını Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş kıldırdı. Namaz sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

DUYGUSAL ANLAR

Şehit Üçöz'ün şehitliğe uğurlanması sırasında eşinin, "Aşkım, aşkım, beni bırakma" sözleri, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Devlet erkanı şehit cenazesinde

Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Devlet erkanı şehit cenazesinde

Devlet erkanı şehit cenazesinde

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