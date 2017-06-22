taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.559
USD
3,5164
EURO
3,9350
ALTIN
141,51
PETR
45,2100

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

Üniversite öğrencisine şort giydiği için saldıran Ercan Kızılateş'in serbest bırakılması Didem Soydan'ı kızdırdı.

22.06.2017 - 13:08
  1. Haberler
  2. Gündem
Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

Pendik minibüsünde giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a fiziki saldırıda bulunan Ercan Kızılateş'in serbest bırakılmasına tepkiler dinmedi.

NASIL SERBEST KALIR

Saldırganın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına çok sert ifadelerle tepki gösteren Didem Soydan, bu aşamada artık ne yapılabileceğini sorguladı.

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

KENDİMİZ Mİ CEZA VERELİM

Ünlü manken, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaz yaz yaz yok olmuyor. Tecavüzü, saldırganı sevici sistemi değil çökertmek, milim kıpırdatamıyoruz. Siz bu leşlere ceza veremiyorsunuz, ne yapalım? Biz kendimiz mi ceza verelim?

ALALIM MI SİLAHLARI ÇANTALARA

Alalım mı savunma amaçlı silahları çantalara?! Bana bu yapılsa ve adam öylece salıverilse (hiç insani mesaj veremeyeceğim şuan) geberene kadar döverim yada dövdürtürüm ya da tak diye vururum o sinir harbi ile.

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

NE YAPALIM ARTIK

Yani sağlanamayan adaleti kendimce yanlış bir şekilde sağlarım! Ne zaman tepki verilse saldırgan tekrar içeri geri alınıyor? Bu nasıl yoksun, aciz bir sistem? Siz neden çocuk tacizcisini, tecavüzcüyü, kadın düşmanı bu saldırganları salıyorsunuz? Siz bu kişilerin tarafında mısınız? Ne yapalım artık? Tepki vermek adına bir yerde toplansak yine terörist muamelesi göreceğiz diye iyice ruh hastası ettiniz aklımızı?"

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

İlginizi Çekebilir
ODTÜ'lü öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet sevinci
Rektörlükten izin alamayan öğrenciler, uyarılara rağmen tuvaletlerdeki kadın-erkek ayrımını kaldırarak büyük bir mutluluk yaşadı.
Sağlık Bakanlığı Manisa incelemesini tamamladı
Manisa'da askerlerin hastaneye kaldırılma nedenini araştıran Sağlık Bakanlığı, askerlerin yedikleri besinden zehirlendiğini tespit etti.
Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto
Geçtiğimiz yıl rektör atamasıyla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde, rektör konuşma yaparken öğrenciler sırtını döndü.
Türkiye'nin Afrin adımı ABD'ye açıklama yaptırdı
Amerika, Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiği silahları DEAŞ yenildikten sonra geri alacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

258
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

115
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

193
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

148
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

100
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

44
TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM