Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

Pendik minibüsünde giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a fiziki saldırıda bulunan Ercan Kızılateş'in serbest bırakılmasına tepkiler dinmedi.

NASIL SERBEST KALIR

Saldırganın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına çok sert ifadelerle tepki gösteren Didem Soydan, bu aşamada artık ne yapılabileceğini sorguladı.

KENDİMİZ Mİ CEZA VERELİM

Ünlü manken, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaz yaz yaz yok olmuyor. Tecavüzü, saldırganı sevici sistemi değil çökertmek, milim kıpırdatamıyoruz. Siz bu leşlere ceza veremiyorsunuz, ne yapalım? Biz kendimiz mi ceza verelim?

ALALIM MI SİLAHLARI ÇANTALARA

Alalım mı savunma amaçlı silahları çantalara?! Bana bu yapılsa ve adam öylece salıverilse (hiç insani mesaj veremeyeceğim şuan) geberene kadar döverim yada dövdürtürüm ya da tak diye vururum o sinir harbi ile.





NE YAPALIM ARTIK

Yani sağlanamayan adaleti kendimce yanlış bir şekilde sağlarım! Ne zaman tepki verilse saldırgan tekrar içeri geri alınıyor? Bu nasıl yoksun, aciz bir sistem? Siz neden çocuk tacizcisini, tecavüzcüyü, kadın düşmanı bu saldırganları salıyorsunuz? Siz bu kişilerin tarafında mısınız? Ne yapalım artık? Tepki vermek adına bir yerde toplansak yine terörist muamelesi göreceğiz diye iyice ruh hastası ettiniz aklımızı?"