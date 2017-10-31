Dikkat! Reflünüz azabilir

Belirli gıdalar ve aşırı yemek, mide asidi üretimini arttırarak reflü şikayetlerine neden olabilir. Bazı gıdalar ise mide ve yemek borusu arasında bulunan, mide asidinin yemek borusuna çıkmasını engelleyen özofagus kasının zorlanmadan işlevini yerine getirmesine yardımcı olur. Zayıflayan özofagus kası özellikle yağlı ve kızarmış gıdalar, domates içeren yiyecekler, çikolata, kafeinli içecekler ve alkol nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Bu yiyecek ve içecekler reflü ağrılarının artmasına yol açabilir.

REFLÜ VE BESLENME

Her insanın sindirim sistemi gıdalara farklı tepkiler verebilir. Reflü belirtileri genellikle asitli meyveler ve içecekler, kafein, çikolata, alkol nedeniyle artarken reflüsü olan bazı kişilerde bu gıdaların bazıları belirtilerin şiddetlenmesine yol açmayabilir.

Bitkisel Protein: Columbia Üniversitesi’nin yaptığı çalışmaya göre bitkisel kaynaklardan alınan protein mide ve yemek borusu arasındaki asit geçişini engelleyen özofagus kasını zorlamıyor ve bu kasın fonksiyonunun gelişimine katkıda bulunuyor. Hayvansal gıdalardan alınan protein yerine protein bakımından zengin fasulye (özellikle siyah fasulye) ve mercimek tüketmek, reflü belirtilerinin azalmasına yardımcı oluyor. Siyah fasulye ayrıca sindirim ve genel sağlık için önemli lif, folat ve antioksidanlar içeriyor.

Lifli Gıdalar: Lifli besinler, sindirim sırasında aşırı mide salgılanmasını engelliyor ve reflü riskini azaltıyor. Beslenmenize tam tahıllı gıdaları, lif bakımından zengin meyve ve sebzeleri ekleyerek reflü nedeniyle yaşanan ağrıları hafifletebilirsiniz. Muz, elma, şeftali, armut, kavun ve çilek bir reflü diyetinde tavsiye edilen meyveler arasında yer alıyor. Ancak lifli olmalarına karşın aynı zamanda asitli olan portal, mandalina ve greyfurt gibi meyveler, asit reflüye neden olabilir. Domates ve domatesli gıda ürünlerinin genel olarak reflü şikayetlerini arttırdığı biliniyor. Kepekli tahıllar, esmer pirinç, yulaf ezmesi ve bazı makarna türleri lif bakımından zengin diğer yiyecekler arasında sayılıyor.

Sebzeler: Domates dışında kalan tüm sebzeler, reflü hastalarına öneriliyor. Tabii sebzelerle hazırlanan yemeklerin az yağlı olması tavsiye ediliyor. Ayrıca sebzelerin salata şeklinde tüketilmesi halinde salata sosu kullanılmaması öneriliyor. Özellikle lahana gibi omega 3 yağ asitleri, vitamin ve mineral bakımından zengin sebzeler reflünün tedavisine yardımcı olabilir.

REFLÜYÜ TETİKLEMEYEN GIDALAR

Reflüyü tetiklemeyen ve fazla mide asidi üretimine yol açmadan sindirilebilen yiyecekler; elma, muz, patates (fırında veya haşlama), brokoli, lahana, havuç, fasulye, yağsız kıyma, tavuk göğsü (haşlama), balık, beyaz peynir, ekmek, kepek, yulaf, esmer pirinç, beyaz pirinç, mısır ekmeği, yağsız krem peynir, soya peyniri ve yumurta akı olarak biliniyor. Tabi bu liste reflüsü olanların tüketebileceği gıdaların tamamını içermiyor.

REFLÜYÜ TETİKLEYEN GIDALAR

Yağlı Gıdalar: Sindirimi zor olan yağlı gıdaların daha fazla asit salgıladığı bilinirken, yağ aynı zamanda sindirimi yavaşlatarak asit reflü riskini yükseltiyor. Uzmanlar, yağlı ve ağır gıdalardan oluşan bir öğün yerine az yağlı ve sindirimi daha kolay yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kızartma gıdalar, aşırı tuzlu konserve yiyecekler, koruyucu madde içeren içeceklerin ise tüketilmemesi öneriliyor.

Domates: Sağlık için çok yararlı “likopen” maddesini içeren domates, yüksek asit içeriğiyle reflü şikayetlerini arttırabiliyor. Ketçap, domates salçası, domates suyu gibi besinlerin de genel olarak reflüyü olumsuz etkilediği biliniyor.

Sarımsak ve Soğan: Çiğ sarımsak ve soğan, genellikle reflüyle ilişkili mide ekşimesine yol açıyor ancak bazı uzmanlar sarımsak ve soğanın sadece bazı insanlarda reflüyü tetiklediğini belirtiyor.

Baharatlı Yiyecekler: Aşırı baharatlı ve acı yiyecekler reflüyü şiddetlendirebiliyor. Yemeklere eklenen baharatların azaltılması yine uzmanların görüşleri arasında yer alıyor.

Nane: Nane, mide ve yemek borusu arasında bulunan kasın gevşemesine neden olduğu için mide asidinin yemek borusuna geçişini kolaylaştırabiliyor. Taze nane, naneli sakız, nane çayı ve naneli şeker tüketilmemesi öneriliyor.

Mide asidi üretimini, dolayısıyla reflü ağrılarını arttırdığı bilinen bazı yiyecek ve içerecekler ise şu şekilde oluşuyor:

“Portakal, portakal suyu, limon, limon suyu, greyfurt, kızılcık suyu, domates, kızartma gıdalar, yağlı et, yağlı kıyma, çiğ soğan, kızartma tavuk, ekşi krema, muzlu süt, dondurma, likör, şarap, bira, kahve, çikolata, pastane ürünleri, mısır cipsi, patates cipsi, koruyucu içeren konserve gıdalar, gazlı içecekler, çay.”