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Dilan Çiçek Deniz öpüşünce terk edildi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz uzun zamandır birlikte olduğu Okan Can Yantır ayrıldı

20.11.2017 - 07:30
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DD,

'Çukur’ dizisinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Okan Yantır ayrıldı.

İki yıllık ilişkinin bitme nedeni, Dilan Çiçek’in dizide sevgilisini oynayan aras Bulut İynemli ile öpüşme sahneleri. Bu sahneler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"SEVGİLİM KAFAMI AÇTI"

22 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz bir röportajında sevgilisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok zeki. Her konu hakkında bilgisi var. Ondan çok şey öğreniyorum. Dört dil biliyor. Aranızdaki 15 yaş fark önce problem olur sanıyorum ama kafamı açtı ve hayata farklı pencereden bakmamı sağladı"

Dilan Çiçek Deniz öpüşünce terk edildi

Dilan Çiçek Deniz öpüşünce terk edildi

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