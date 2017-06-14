Dilan Çıtak: İhanet etse parçalarım

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter geçen gece iki kızla görüntülenmişti. Meğer o kızlar Dilan Çıtak'ın arkadaşıymış.

"LEVENT'İN YANINDAKİ KIZLAR ARKADAŞIM"

Fotoğrafların ardından ihanete uğradığı söylenen Dilan Çıtak, dün konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Levent'in yanındaki kızlar arkadaşım" diyen Çıtak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHANET DURUMU OLSA PARÇALARIM"

"Zaten hep birlikte benim evime geldiler. Çok şükür Levent dizimin dibinde, aklı başında bir erkek. İhanet durumu olsa, parçalarım"