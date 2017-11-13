Dilan Deniz Çiçek: Abartmaya gerek yok

Başrollerini Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı, Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisindeki ateşli öpüşme sahneleri çok dikkat çekmişti. Başrol oyuncusu Dilan Deniz Çiçek bu görüntüler hakkında ilk kez konuştu.

"ARAS'LA OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Dilan Deniz Çicek, "Aklıma mantığıma yatmayan, kalbime hitap etmeyen bir senaryo gelseydi, kabul etmezdim. Zaten Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçeceğimi duyduğumda çok mutlu oldum." dedi.

Dizideki ateşli öpüşme sahneleri için ilk kez konuşan başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, "Abartılacak bir şey yok." ifadelerinde bulundu.