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Dilencinin süt bidonundan para çıktı

Elazığ'da zabıtaların yaptığı çalışma kapsamında bir dilencinin süt bidonunda para bulundu.

07.02.2017 - 10:23
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde dilencilerle mücadele kapsamında başlattıkları çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Düzenli olarak dilencilere yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerini gören dilenciler ya kaçıyor, ya da dilenerek elde ettikleri paraları saklamaya çalışıyor. Zabıta ekipleri, özellikle kalabalık mekanlar ve camileri seçen dilencilere yönelik yapılan son uygulamada çok sayıda dilenci yakalandı.

Dilencinin süt bidonundan para çıktı

SÜT BİDONUNDAN PARA ÇIKTI

Ekipler, yakalanan dilencilerden H.U.’nun yanında bulunan süt bidonunu fark etti. Dilencilerle birlikte süt bidonunu da zabıta amirliğine getiren ekipler, sütü döktüğünde içerisindeki paraları görünce şaşkınlık yaşadı. Dilenciye 109 lira idari para cezası yazan zabıta ekipleri, süt bidonundan çıkan 68 liraya da el koydu.
Zabıtanın sürekli uygulamalarından bıkan dilencilerin daha öncede çocuk bezi ve mercimek poşetleri içerisine dilenerek elde ettikleri paraları sakladığı öğrenildi.

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