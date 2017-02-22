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Dilenen zabıtaya 10 dakikada 80 lira verildi

Uşak Belediyesinde görevli bir zabıta, "vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek" amacıyla dilenci kılığına girdi.

22.02.2017 - 18:25
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Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek amacıyla bir zabıta memurunu dilenci kılığına soktu.

10 DAKİKADA 80 LİRA

Dilendirilen zabıta memuru, 10 dakikada 80 lira para topladı.

Dilenen zabıtaya 10 dakikada 80 lira verildi

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin kent merkezinde dilencilerle mücadele kapsamında toplumsal duyarlılığını artırmak ve vatandaşların hassasiyetini ölçmek amacıyla bir zabıta memurunu dilenci kılığına sokulduğu belirtildi.

Dilenen zabıtaya 10 dakikada 80 lira verildi

PARALAR VATANDAŞLARA İADE EDİLDİ

Kentin en işlek yerlerinden İsmet Paşa Caddesi üzerinde dilendirilen zabıta memurunun 10 dakika gibi bir sürede 80 lira para toplamayı başardığı aktarılan açıklamada, toplanan paraların vatandaşlara iade edildiği vurgulandı.

Dilenen zabıtaya 10 dakikada 80 lira verildi

Yapılan sosyal deneyle kendini acındırarak para toplayan dilencilere karşı vatandaşların daha duyarlı hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

"ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Zengin, kent merkezinde dilencilere karşı mücadelenin etkin şekilde sürdüğüne işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Kent sınırı içerisindeki dilencilere karşı gerekli yasal işlemleri yapmaktayız. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini vurgulamak için böyle bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımız yardımlarını devletimizin ilgili kurumlarına yapmaları daha uygun olur. Bu kapsamda belediye başkanımız Nurullah Cahan’ın talimatları ile kurulan Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız yardımda bulunabilirler. Biz dilencilere karşı elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz."

"İYİ NİYET SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Dilenci kılığına giren zabıta personelinin 10 dakikada 80 lira topladığına dikkati çeken Zengin, şunları kaydetti: "İnsanlarımız dilencilere yardım etmeye devam ettiği sürece biz bu tür olayların önüne geçemeyiz. Vatandaşlarımız bu tür olaylara duygusal yaklaşıyor. 'Allah rızası için ben yardımımı vereyim olay benden çıksın' diye düşünüyorlar. Dilenciler de insanlarımızın bu hassasiyetini kötüye kullanarak suistimal ediyorlar."

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