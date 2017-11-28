Din İşleri 'Bitcoin caiz değildir' dedi

Diyanete bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın sitesinde İslamiyet hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların soruları yanıtlanıyor. Kimisi ibadetini nasıl yapacağını danışırken kimisi gündelik hayatındaki işlerde izlemesi gereken yol ile ilgi bilgi ediniyor.

BİTCOİN ALMAK CAİZ MİDİR?

Bir vatandaş, Din İşleri'ne yönelttiği "Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?" sorusunun cevabını sosyal medyadan yayınladı. Dünyada olduğu kadar Türkiye'nin de gündeminde geniş yer bulan sanal para birimi 'Bitcoin' hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşa 'Bitcoin'in devlet tarafından tanınmaması nedeniyle alım ya da satımının uygun olmadığını söyledi.

Din İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para, devletçe bastırılan ve ülke içinde mübadele aracı olarak kullanılan, üzerinde rakamsal değeri yazılı, kağıt yada metal nesnedir. Sanal para ise arkasında herhangi bir merkezi finans kurum bulunmaksızın kullanıcılar arasında doğrudan ticari alışverişe imkan tanıyan ve her kullanıcı için özel kriptolanmış/şifrelenmiş para birimidir.

"BİTCOİN ALMAK ŞU AŞAMADA CAİZ DEĞİLDİR"

Bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinde almalı ya da altın gibi zati bir değere sahip olmalıdır. Sanal paralar, her ne kadar bazı kesimler tarafından mübadele aracı olarak kullanılmakta ise de devletin sağladığı itibari değere ve güce sahip olmaması, arkasında merkezi bir finans kurumunun bulunmayışı ve devlet teminatı altında olmamaması sebebiyle para olarak değerlendirilemez. Ayrıca değer kazanıp kaybetme hususunda spekilasyona açık olmaları, daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan bir iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir."