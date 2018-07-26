Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye: Kimse bize dikte edemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ABD Başkanı Trump’ın Papaz Andrew Brunson hakkında yaptığı açıklamaya karşılık “Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir” dedi.

"TÜRKİYE'YE GENİŞ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Andrew Brunson cezaevinden çıktı VİDEO



