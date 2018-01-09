Dışişleri Bakanı: Rejim İdlib'de ılımlı muhalifleri vuruyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejim güçlerinin, Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalifleri de vurduğunu, bunun siyasi çözüm sürecini baltalayacak bir yaklaşım olduğunu belirtti.

"SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNİ BALTALAR"

Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin soruları üzerine, "Rejim güçleri, Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalifleri de vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimlerin bunu yapmaması lazım." diye konuştu.