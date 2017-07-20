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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Dışişleri Bakanlığı, Büyükada'da tutuklanan 6 kişi için açıklama yapan Almanya'ya, çok sert bir dille cevap verdi.

20.07.2017 - 09:05
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser'in de bulunduğu 10 kişi, Büyükada'da gözaltına alınmıştı.

Mahkeme gözaltına alınanlardan altısının tutuklanmasına, dört kişinin de serbest bırakılmasına karar verirken; tutuklananlar arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi de bulunuyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, dün düzenlenen basın toplantısında, tutuklanan Alman vatandaşına yöneltilen 'terör örgütüne üyelik' suçunun "absürd" olduğunu ifade etmişti.

Alman hükümet sözcüsü de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bundan sonra yapacağı mali yardımları gözden geçirirken Alman vatandaşının tutuklandığını dikkate alması gerektiğini belirtmişti.

"HADDİNİZİ AŞMAYIN"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı ile bakanlıkta yapılan görüşmede konuya ilişkin bilgilendirme yapıldığı; aynı konuda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin de Almanya Dışişleri Bakanlığı'na izahatta bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır."

"TERÖRİSTLERE KUCAK AÇAN ÜLKE.."

Açıklamada ayrıca, "Alman yetkililerin ifadelerinin Türkiye'yi hedef alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standardı bir kez daha ortaya koyduğu" belirtildi.

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