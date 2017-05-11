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Dışişleri'nden Kıbrıs asçıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Cyprus Mail gazetesinde yer alan iddialara yanıt verdi.

11.05.2017 - 01:28
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Müftüoğlu, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Cyprus Mail gazetesindeki yoruma ilişkin şunları kaydetti:

"GKRY'nin Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını göz ardı ederek tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yorumda değinilen, Türkiye'nin hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek mesnetsiz iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Hayal ürününden ibaret bu yorumları esas alan Türk basınındaki hatalı değerlendirmeler de abesle iştigaldir."

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