Disk kayması nedir

Omurilikte bulunan diskin sert dış tabakası yırtılır ve bu nedenle disk içinde olan jölemsi yapı bu yırtıktan dışarı çıkarsa disk kayması meydana gelir.

Disk kayması stres veya omurga içinde olan sinirlerin sıkışması, ağrı kaldırma, ters hareket yapma gibi nedenlerle oluşabilir.

Disk kayması kişide bazen hiçbir belirti vermez bazen de şiddetli ağrılara neden olabilir.

ŞİDDETLİ AĞRILARA SEBEP OLABİLİR

Disk kayması sinirlere denk gelirse şiddetli ağrılar oluşur, o bölgeye bağlı olan uzuvlarda uyuşma ve güç kayıpları görülür.

Bel bölgesinde disk kayması varsa, kalçadan bacağa doğru ağrıya neden olur.

Boyunda oluşan disk kaymasında omuz, kol ve göğüste ağrı oluşabilir,

Bazen, kas spazmı ve kas ağrısı oluşabilir.

SONUÇLARI

Disk kayması sonucunda ağrı, güçsüzlük ver uyuşmanın artması ile günlük işlerden uzak kalma, sırtta uyuşma, iç uylukta ve bacağın arkasında hissizlik, mesane dolu olduğu halde idrarda zorlanma, idrar kaçırma oluşabilir.

Kaymış olan diskler kendi kendini iyileştirebilir ancak bir bölümü cerrahi operasyonla tedavi edilmek zorunda kalabilir.

EVDE YAPILABİLECEKLER

Hafif kaymalarda doktorların evde yapılması gerektiğini söylediği tavsiyeler şu şekildedir;

Başın altına bir yastık alın ve rahatlayın. Dizlerin altına ve başın altına koyulan yastıklarla sert bir zeminde yatmak ve dinlenmek sırtta oluşan ağrıları alır.

Her 2-3 saatte bir defa, ılık duş almak, buz ile kompres yapmak ağrıyı yavaşlatır.

Kilonun normal duruma inmesi belde olan yükü azaltır.

Ağır nesne kaldırmayın ve yere eğilirken dizlerin üzerine eğilin, Her 2-3 saatte bir defa 10 dakika kadar kısa mesafe yürüyün.