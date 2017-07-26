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Diyanet'in FETÖ raporu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hazırlanan FETÖ raporunu açıklıyor.

26.07.2017 - 11:53
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DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İslam dinine verdiği zararları, Türkçe olarak basılmış 80 kitabını inceleyip, 40 bin dakikayı bulan (yaklaşık 670 saat) sesli ve görüntülü konuşmasını analiz ederek "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" adıyla raporlaştırdı.

"ALLAH TARAFINDAN SEÇİLMİŞ ÖZEL BİR KİŞİ"

Diyanet'in "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunda, FETÖ elebaşı Gülen'in kendisini olağanüstü bir şahsiyet olarak algılatmak için çok büyük ve sistematik bir çaba gösterdiği, incelenen kitap ve ses kayıtlarından ise örgüt mensuplarına "Fetullah Gülen sıradan bir kimse değildir. O, ahir zamanda İslam'ı ihya etmek için Allah tarafından seçilmiş özel bir kişidir" telkininde bulunduğu belirtildi.

Diyanet'in "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunda, FETÖ elebaşının "uykuda veya uyanıkken, insanlar içinde, kısaca her durumda Hz. Peygamber ile görüştüğünü ima ettiği, ondan talimatlar alıp bunları örgüt mensuplarına Hz. Muhammet'in emirleriymiş gibi yansıttığı" kaydedildi.

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