taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.903
USD
3,6196
EURO
4,1113
ALTIN
142,46
PETR
48,4900

Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

06.07.2017 - 11:25
  1. Haberler
  2. Gündem

Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez imzasıyla tüm il ve ilçe müftülüklere "15 Temmuz Programları" konulu genelge gönderildi.

YURT GENELİNDE PROGRAMLAR

Genelgeye göre, "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 15 Temmuz 2016'nın sene-i devriyesinde tüm yurtta programlar düzenlenecek.

Türkiye genelinde "Şehitlerimiz İçin 100 Bin Hatim Okuyoruz" kampanyası başlatılarak, 14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesi camilerde vaaz yerine bütün şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı" düzenlenecek ve okunan 100 bin hatm-i şerifin duası yapılacak.

15 TEMMUZ DUASI

Türkiye genelinde tüm camilerde okunacak duada, şu ifadelere yer verildi: "Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş'um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu hutbe, 14 Temmuz cuma günü tüm cami ve mescitlerde okutulacak. Öte yandan, turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde hutbenin İngilizce ve Arapçası da irad edilecek.

15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur'an kurslarında "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" da gerçekleştirilecek.

SELALAR OKUNACAK, MİNARELERİN IŞIKLARI SÖNMEYECEK

15 Temmuz 2017 Cumartesi gününü, 16 Temmuz 2017 Pazar gününe bağlayan gece, saat 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Mahya asma imkanı bulunan camilerde, "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun", "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun", "Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun" yazılı mahyalar asılacak.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri, 14-21 Temmuz'da ziyaret edilerek, 14-28 Temmuz'da 81 il merkezinde "15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz" başlığıyla paneller düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "15temmuz.diyanet.gov.tr" web sayfası üzerinden ise personel bilgilendirilecek, sitedeki bilgi ve materyaller çalışma alanlarında kullanılacak.

15 TEMMUZ ÖZEL BELGESELİ

Öte yandan, Ahmed Hamdi Akseki Camii Sergi Salonunda, 10 Temmuz'da "15 Temmuz Özel Sergisi" düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Gazilerin Dilinden 15 Temmuz" adlı kitap yayımlanacak, 15 Temmuz özel belgeseli ve özel kısa filmler yayınlanacak. Diyanet TV ve Radyo 15 Temmuz'da, tüm gün özel yayın yapacak, anma törenlerine canlı bağlanacak.

İlginizi Çekebilir
İlker Başbuğ'un dosyası AYM'de
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı dava Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.
Mehmet Ali Alabora'nın babası açlık grevine başladı
Mustafa Alabora, Kemal Kılıçdaroğlu ile adalet yürüyüşü yaptıktan sonra açlık grevine başladığını söyledi.
Diyabakır'da vatandaşlar için özel 'huzur sokağı'
Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıl bir alanı modern bir parka dönüştürerek yaşlıların yüzünü güldürdü.
Mimarlar Odası Yalova'da parkın içinde oturmak istiyor
Yalova Platformu, şehirdeki "satılmamış son yeşil alan" diye ifade ettikleri müze parkını korumak için mücadele çağrısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

150
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

475
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

40
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

376
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

77
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

149
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM