Diyanet'ten sanal para fetvası

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen Bitcoin'in adını sık sık duymaya başladık. 1 (bir) Bitcoin, 10 bin dolar yani 39.566 TL'ye yükselerek dünyanın en değerli parası oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı da sanal paraya ilişkin gelen sorular üzerine fetva hazırladı.

KULLANICIYA GÜVEN VEREN HER PARA CAİZ

Fetvada, kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibarıyla kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımının caiz olduğu belirtildi.

PARA, HAKSIZ ZENGİNLEŞMEYE VESİLE OLMAMALI

Ayrıca, para olarak bilinen değişim aracının, özünde, yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, aldatma aracı şeklinde kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup olmamasının önemine değinildi.

Sanal para Bitcoin nedir

"SAADET ZİNCİRİ OLARAK BİLİNEN UYGULAMALAR GİBİ..."

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan dijital kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü bu genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerektiği kaydedilen fetvada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir."