Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda 3 katlı sığınak bulundu.

28 MAYIS'TA BAŞLAYAN OPERASYON SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, 6 ilçedeki 104 köy ve bağlı mezralarında, aralarında örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, iş birlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.

2 TERÖRİST YARALI OLARAK YAKALANDI

Dün Lice ilçesi Türeli köyü Kalkanlı mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup terörist ile çıkan çatışmada biri yaralı 2 teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, Bağlan köyü mücavir alanında yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 15 fişeğin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Lice ilçesi Yolçatı köyü kırsal alanında bir grup terörist ile sağlanan temasın ardından çıkan silahlı çatışmada yaralanan bir askerin kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştüğü, 2 güvenlik personelinin ise hafif yaralandığı hatırlatıldı.

3 MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek oluşturulan 28 noktada yapılan kontrolde 92 araç ve 445 kişinin sorgulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 kişinin 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve 4 mezrada, 75 ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Bu kapsamda iş birlikçi olarak faaliyet yürüten 2 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü mensupları tarafından bombalı araç saldırılarında kullanılabileceği değerlendirilen terk edilmiş vaziyette, mavi renkte plakası olmayan aracın şase numarasından yapılan sorgulamasında İngiltere plakalı olduğu tespit edildi. Terk edilen Honda marka araç Lice İlçe Jandarma Komutanlığına çekici ile götürüldü. Teröristlere ait 3 mağara ve 8 sığınak içinde ve çevresinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 8 el bombası, 6 muhtelif şarjör, 32 muhtelif fişek, 11 tabanca susturucusu, 24 mutfak tüpü, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 fünye, 2 jeneratör, 6 el telsizi, 32 büyük pil, 20 uyku tulumu, 2 hücum yeleği, 10 terörist kıyafeti, 750 kilogram gıda malzemesi, çok sayıda konserve, tıbbi malzemeler, çok sayıda sargı bezi, şırınga, antibiyotik, ameliyat seti, kas gevşetici ele geçirildi."

Açıklamada, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tespit edilen mağara ve sığınakların kullanılmaz hale getirildiği, yaşam malzemelerinin de yerinde imha edildiği ifade edildi.

BİR TON 255 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda narkoterörizmle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 767 kilogramı kubar olmak üzere bir ton 255 kilogram esrar ile 963 bin 406 kök Hint keneviri bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Öte yandan operasyonda bulunan teröristlere ait sığınaklardan birinin 3 katlı olduğu öğrenildi.