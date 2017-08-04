Diyarbakır'da FETÖ/PDY operasyonu

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Antalya ve Batman Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

4 GAYBUBET EVİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları ve faaliyet yürüttükleri hücre evlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği 4 "gaybubet" evi tespit edildi.

Belirlenen evlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aynı zamanda sahte kimlik kullanan D.A, H.E, A.K, M.A, K.A, A.A ve C.B ile onlara yardım ettiği belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Söz konusu evlerde yapılan aramalarda 20 bin 570 dolar, 39 bin 130 lira, 100 euro, sahte kimlik belgeleri, terör örgütüne ait dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile operasyon sırasında camdan aşağıya atıldığı belirlenen 5 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.