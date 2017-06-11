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Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

Terör örgütü PKK'ya yönelik 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan dev operasyon devam ediyor.

11.06.2017 - 13:52
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Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 6 ilçede yürütülen operasyonda, 8 sığınak ve bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 ilçede bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta saat 22.00'de 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

11 GÖZALTI

Operasyon kapsamında dün 4 köy ve 10 mezradaki ev ve eklentilerinde arama yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

SÖZDE KÖY KOMİTESİNE TUTUKLAMA

Ekiplerce 40 noktada yapılan kontrollerde, 61 araç ve 429 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 10 kişi, Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 5 zanlıdan 4'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak ve sözde köy komitesinde faaliyet yürütmek", biri ise "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğüne ait olan ve teröristlerce yağmalanan 12 AB 234 plakalı pikap, Yalımlı Mahallesi'nde bulunarak Lice İlçesi Jandarma Komutanlığında muhafaza altına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Teröristlerce kullanılan bir mağara ve 8 sığınak ile çevresindeki aramada, 3 uzun namlulu silah, 13 şarjör, 239 fişek, 10 mutfak tüpü, 12 piknik tüpü, 6 bidon, bin 840 pil, 3 akü, ikişer balistik koruyucu plaka, uyku tulumu, kürek, kazma ve branda, 200 metre naylon, bin kilogram civarında muhtelif yiyecek, çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

NARKOTERÖRLE MÜCADELE

Narkoterörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 82 kilogram uyuşturucu ile 450 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

Diyarbakır'da PKK'ya üst üste darbeler

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