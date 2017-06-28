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Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar surlara sığındı

Her geçen gün etkisini artıran sıcaklardan bunalan Diyarbakırlılar, tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalıştı.

28.06.2017 - 15:16
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Sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı Diyarbakır'da termometreler bugün 41 dereceyi gösterirken, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu saatlerde vatandaşların fazla dışarı çıkmadığı gözlendi.

Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar surlara sığındı

SURLARIN GÖLGESİNE OTURDULAR, ÇOCUKLAR İSE SÜS HAVUZLARINA GİRDİ

Dışarıda bulunan vatandaşların bir kısmı tarihi Diyarbakır Surlarının gölgesine çekildi. Yetişkinler, sıcaktan korunmak için surların gölgesine ya da serin yerlere bulunurken, çocukler ise süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar surlara sığındı

UZMANLAR, SICAKLARA KARŞI UYARDI

Uzmanlar, hafta sonuna kadar sürecek olan ve etkisini artıracak olan bunaltıcı sıcaklar konusunda vatandaşları uyarırken, güneş ışınlarının etkili olduğu öğlen saatlerinde gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını istedi.

Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar surlara sığındı

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