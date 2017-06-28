Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar surlara sığındı

Sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı Diyarbakır'da termometreler bugün 41 dereceyi gösterirken, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu saatlerde vatandaşların fazla dışarı çıkmadığı gözlendi.

SURLARIN GÖLGESİNE OTURDULAR, ÇOCUKLAR İSE SÜS HAVUZLARINA GİRDİ

Dışarıda bulunan vatandaşların bir kısmı tarihi Diyarbakır Surlarının gölgesine çekildi. Yetişkinler, sıcaktan korunmak için surların gölgesine ya da serin yerlere bulunurken, çocukler ise süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

UZMANLAR, SICAKLARA KARŞI UYARDI

Uzmanlar, hafta sonuna kadar sürecek olan ve etkisini artıracak olan bunaltıcı sıcaklar konusunda vatandaşları uyarırken, güneş ışınlarının etkili olduğu öğlen saatlerinde gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını istedi.