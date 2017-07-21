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DNA için Salvador Dali'nin mezarını açtılar

Ünlü ressam Salvador Dali'nin mezarı açılarak bir babalık davası kapsamında DNA testi yapılmak üzere örnek alındı.

21.07.2017 - 16:37
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  2. Dünya

Mezar açma işlemi, Maria Pilar Abel Martínez adında İspanyol bir kadının açtığı babalık davası sonrası mahkeme emri ile gerçekleşti.

DNA için Salvador Dali'nin mezarını açtılar

SONUÇ HAFTALAR SONRA BELİRLENEBİLİR

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının en bilinen ressamlarından Salvador Dali, 1989 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetmişti.Dali'nin mezarı, doğum yeri olan İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde kendisinin tasarladığı bir tiyatro ve müzede bulunuyor.

Perşembe gecesi gerçekleşen mezar açma işlemi için müze önünde geniş bir kalabalık toplandı. 4 saat süren operasyon sırasında Dali'nin diş, kemik ve tırnaklarından örnek alındığı açıklandı. Sonuçların belirlenmesinin haftalar alabileceği ifade ediliyor.

DNA için Salvador Dali'nin mezarını açtılar

"TEK EKSİĞİ BIYIĞIM"

Tarot kartları okuyarak geçimini sağlayan Martínez, iddiayı ilk kez 2015 yılında ortaya atmıştı. Martínez, annesiyle Dali'nin 1955 yılında "gizlice birlikte olduğunu" ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ediyor. İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre; Martinez'in annesi Antonia o dönemde, yanında çalıştığı aileyle birlikte, Dali'nin de evinin olduğu Cadaqués'te bulunuyordu. Martinez'in iddiasına göre, annesi Antonia 1955'te işinden ayrılarak evlendi ve başka bir şehre taşındı. 1956 doğumlu Martinez annesinin birkaç kez kendisine yanlarında başkaları da varken, babasının Dali olduğunu söylediğini de belirtti.

DNA için Salvador Dali'nin mezarını açtılar

El Mundo gazetesine konuşan Martinez, "Tek eksiğim bıyığım." dedi. Dali o dönemde Gala Dali ile evliydi. Çiftin çocuğu yoktu. Eğer DNA testleri iddiayı doğrularsa, 61 yaşındaki Martinez, hakları halihazırda İspanyol devletinde bulunan Dali'ye ait mülklerde hak iddia edebilecek ve Dali'nin soyadını kullanabilecek.

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