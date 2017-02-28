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Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

Doğan Holding hisselerindeki kayıp yüzde 12'ye ulaşırken, Hürriyet hisselerindeki kayıp yüzde 10'u gördü.

28.02.2017 - 16:01
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Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan ''Karargâh rahatsız'' başlık haber hakkında açılan soruşturmanın ardından haftaya kayıpla başlayan Doğan Holding ve Hürriyet gazetesi hisselerindeki gerileme sürüyor.

Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

KAYIP ORANLARI

Hürriyet'te yayınlanan habere tepkilerin artması sonrası Doğan Holding hisselerindeki kayıp yüzde 12'ye ulaştı, Hürriyet'in kaybı yüzde 10'u buldu.

Reuters'a konuşan bir hisse analisti, yatırımcıların hükümetle Doğan Grubu arasında sıkıntı olabilir diye düşündüğünü ifade ederek, "Dün hükümet tarafından gelen açıklamalar baskı yarattı. En son Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında satışlar hızlandı." dedi.

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