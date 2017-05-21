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Doğu Anadolu'da bahar karı

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava yerini dün gece kar yağışına bıraktı. Mayıs ayında kar yağışı şaşkınlık yarattı.

21.05.2017 - 20:20
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Doğu Anadolu'da bahar ayı olmasına rağmen kar yağışı etkili oldu.

Bahar aylarının yaşandığı bu günlerde kar yağması şaşkınlığa neden olurken, Iğdır'ın Zor Dağı, Pamuk Dağı ve Ağrı Dağı eteklerinde kar kalınlığı ise 2 santimetreye ulaştı.

Doğu Anadolu'da bahar karı

YAYLACILAR ŞAŞKIN

Hayvanlarını Ağrı Dağı eteklerindeki bin 800 rakımlı Gevro Yaylası'nda otlatan yaylacılar da gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yörede çobanlık yapan Mahmut Kabalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece yağan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Hava çok soğudu, büyük sıkıntı yaşadık. Koyunlar derisi yünlü olduğu için soğuktan etkilenmediler. Ama biz çobanlar hazırlıksız yakalandığımız için üşüdük. Normalde bu mevsimde kar yağmaz ama Allah'ın işi. Biz de çok şaşırdık." dedi.

Doğu Anadolu'da bahar karı

"SIKINTI YAŞADIK"

Iğdırlı yayla sakinlerinden Yaşar Anuk da "Gece kar yağdı, barınaklarımız iyi olmadığı için sıkıntı yaşadık. Hayatımda ilk kez bu mevsimde böyle bir zor durumla karşılaştım. Bu mevsimde kar yağması bizi şaşırttı." şeklinde konuştu. Bölgede, Erzurum ve Erzincan'ın yüksek kesimlerine de kar yağdığı gözlendi.

Doğu Anadolu'da bahar karı

Doğu Anadolu'da bahar karı

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