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Doğu Gutalı Kasım bebeğe tedavi için imza kampanyası

Suriye'de Esed rejimin saldırısında annesiz kalan ve yüzünden ağır yaralanan Doğu Gutalı Kasım bebeğin tedavisi için imza toplanıyor.

AA | 09.01.2018 - 15:59..
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'daki saldırılarda öksüz kalan ve yüzünden ağır yara alan Kasım bebeğin tedavisi için imza kampanyası başlatıldı.

Doğu Gutalı Kasım bebeğe tedavi için imza kampanyası

İNTERNET ÜZERİNDEN KAMPANYA

30 Aralık'ta hikayesi dünyaya duyurulan Doğu Gutalı 2 yaşındaki Kasım'ın tedavisi için internet üzerinden imza kampanyası başladı.

"2 yaşında bombalanarak yüzü parçalanmış Kasım bebeğin tedavisi" adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada en az 5 bin imzaya ulaşılması hedefleniyor.

Doğu Gutalı Kasım bebek için imza kampanyası - VİDEO

Kampanyayı duyuran internet sitesine şimdiye kadar 2 bin 900'ye yakın kişi imza attı.

Sitede Kasım bebeğin hikayesine geniş yer verilirken, kampanyanın muhatabı olarak Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve yeryüzü doktorları gösterildi.

Kampanyaya katılanların sayısı hızla artıyor.

KASIM BEBEĞİN HİKAYESİ

Kasım Kahveci, Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebek gibi Esed rejiminin bombardımanına anne kucağında yakalandı.

Doğu Guta'nın Hammuriye beldesini 3 Aralık'ta vuran rejim uçağı, Kasım'ı annesinden ayırdı. Öksüz kalan Kasım ise burun ve ağız bölgesinden ağır yaralar aldı, tüm üst çenesini, burun boşluğunu, dudak ve yanak dokularını kaybetti.

Şuurunu kaybeden Kasım, 2 gün yoğun bakımda makineye bağlı kaldı.

Kasım'a şimdi babası bakıyor. Ancak çene, ağız ve burnunda büyük yırtık ve kırıklar bulunan çocuk, güçlükle beslenebiliyor.

Babası Muhammed Kahveci, besinleri çiğneyemeyen yavrusunu, burnundan yemek borusuna soktuğu bir sondayla sıvı gıda enjekte ederek besliyor.

Yüzünü haraket ettirdiğinde veya çevirdiğinde minik Kasım büyük acılar yaşıyor.

Ağır yaraları nedeniyle konuşamayan Kasım, ağrılarından ötürü güçlükle uyuyabiliyor.

Kasım da şimdi diğer pek çok çocuk gibi tam donanımlı bir hastanede ameliyat edilmek için Doğu Guta'dan acilen tahliye bekliyor.

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