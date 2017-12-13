Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi

İstanbul'da düzenlenecek olan Kudüs zirvesine Rusya'dan bile temsilci gelirken Suudi yetkililer daveti geri çevirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan son zamanların popüler piyasası Bitcoin'e yönelik tavrını açıkladı: "Finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a tuvalet kadar değer verilmediğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs gündemi ile İstanbul'da toplandı. Zirvede ABD ve İsrail politikalarına tepki gösterilmesi bekleniyor.

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Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

CHP'li Özgür Özel'in AK Partili vekile yönelik "Ben senin ne mal olduğunu biliyorum" şeklindeki sözleri Meclis'te gergin anlara neden oldu.