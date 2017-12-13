Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanığını açıklaması ve İsrail'in bölgedeki Filistinlilere saldırılarının başlamasının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı bugün İstanbul'da toplandı.
TARİHİ KARAR ÇIKTI
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda liderlerin zirvesinin ardından açıkladıkları kararda şu ifadeler yer aldı: "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. ABD geri adım atmazsa tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır. Dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz."