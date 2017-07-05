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Doğu Perinçek Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

CHP'nin Adalet Yürüyüşü adı altında PKK ile birlikte yürüdüğünü söyleyen Doğu Perinçek, yüzde 49'un yüzde 19'a düştüğünü savundu.

05.07.2017 - 07:28
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Doğu Perinçek Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

doğu perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a doğru yürümesini değerlendirdi.

YÜRÜYÜŞTEKİLERİ PKK GÖNDERDİ

Yürüyüşünde 20. günü geride bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hata yaptığını savunan Perinçek, “Bu yürüyüş CHP ile HDP’nin bir seçim ittifakı yürüyüşüdür. Bu yürüyüş CHP’nin bonzaisidir. Bakın bu yürüyüşte bulunan insanları PKK’nın üst düzey yöneticileri yollamıştır. Sorun bunu inkar edemezler." dedi.

CEMİL BAYIKLAR, DURAN KALKANLAR...

Perinçek ayrıca, "Buradan tekrar söylüyorum. HDP yürünecek bir parti değil, kapatılacak bir partidir. Terör örgütüne lojistik destek veriyor. İnsan kaynağı sağlıyor. Çok açık söylüyorum. CHP Duran Kalkanlarla, Cemil Bayıklarla yürüyor. Bunlarla iktidara yürünmez. Çukura yürüyor" şeklinde konuştu.

YÜZDE 49 YÜZDE 19'A DÜŞTÜ

Bu yürüyüşle CHP tabanının HDP’yle ittifaka alıştırılmak istendiğini ifade eden Doğu Perinçek, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bonzai gibi. Uyuştura uyuştura alıştırmaya çalışıyorlar. HDP’yi meclise sokan CHP bu şekilde AKP’yi düşürme planı yaptı. Ancak bunun olmayacağı belli. Onlara söyledik PKK’ya değil, MHP’ye gidin diye. Bizi dinlemediler. Bakın dün CHP PKK ile yürüdükten sonra yüzde 49 yüzde 19’a düşmüştür. Burdan ne çıkar? ABD’nin projesi çıkar.”

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