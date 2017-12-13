Doktor adaylarına bilgisayarlı maketle eğitim

Tıp öğrencileri, Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde (USİM) verilen eğitimle, acil serviste doğumdan ilk müdahaleye, hastalığın tanısından tedavisine kadar birçok konuyu öğreniyor. Doktor adayları, eğitim kapsamında, bilgisayarlı maket anneye doğum yaptırdı. Maket, gerçek bir annenin doğum sırasında çıkardığı sesleri bire bir çıkartarak doğum yaptı. Doktor adayları maket bebeği gereken bakımı yaptıktan sonra maket annesinin yanına bıraktı.

HASTA SİMÜLASYONU NASIL İŞLİYOR

UÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Akköse Aydın, 10-12 öğrencinin 5 iş günü boyunca acil tıp stajı aldığını kaydetti. Prof. Dr. Aydın, "İlk dört gün ileri yaşam desteği, hava yolu eğitimi alıyorlar, 5'inci gün ise burada arkadaşlarla birlikte hasta simülasyonu yapıyoruz. Acil servise gelmiş belli şikâyetleri olan hastaya sorular soruyoruz, simülasyon bize cevap veriyor. 15 dakika içinde tanı koyup, tedaviye başlamak gerekiyor" dedi.

"NE YAPACAKLARINI BURADA ÖĞRENİYORLAR"

Simülasyon merkezi sayesinde öğrencilerin meslek hayatında başarı oranının yükseleceğine inandığını belirten Prof. Dr. Şule Akköse Aydın, "Çünkü bu 5'inci sınıftaki arkadaşlar seneye 6'ncı sınıf olacaklar ve acil serviste staj yapmaya başlayacaklar. Acil serviste karşılaşacakları hasta grubuyla bir sene öncesinde burada beraber karşılaşıyoruz. Yani bu hasta simülasyonları bu işe yarıyor. Aynı acil servisteki hastaların bire bir kopyası burada yapılıyor ve gerçek hasta ile karşılaşmadan önce ne yapacaklarını öğreniyorlar ve o telaşlarını yeniyorlar" diye konuştu.

KLİNİK ÖNCESİ BECERİLER GELİŞTİRİLİYOR

Merkezin temelinin 2008'de atıldığını, 2016'da da hizmete girdiğini söyleyen USİM Yöneticisi Doç. Dr. Züleyha Alper ise şunları kaydetti:

"Burada öğrencinin kendi yaptığı hatalarından, denemelerinden herhangi bir canlıya zarar vermeden hekimlik mesleğini öğrenmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla öğrenci preklinik döneminde bu eğitimlerini tamamlayıp, klinik döneminde hasta ile karşılaştığında bir sürü beceriyi yeterli düzeyde yapacak hale gelmiş oluyor."

CERRAHİ SİMÜLATÖR DE YOLDA

Merkezin devlet üniversiteleri arasında bir ilk olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alper şöyle dedi:

"Bu yola çıktığımızda vakıf üniversitesi olan Acıbadem Üniversitesi bize çok destek oldu, yol gösterdi. En azından Amerika'yı bir daha keşfetmemize gerek kalmadı. Biz de kendi deneyimlerimizi ne zaman ihtiyaç olursa bizi arayan tüm fakültelerle paylaşıyoruz. Çok ziyaretçilerimiz oluyor ülke içi, ülke dışından da. Hatta Bosna Hersek'ten, Kosova Priştine Üniversitesi'nden yazı geldi. Şimdi deneyimlerimizi onlarla paylaşıyoruz.

Bizim şöyle bir hedefimiz de var: Öncelikle burası klinik beceri laboratuvarları olarak başladı. Klinik beceri laboratuvarlarındaki temel amacımız bizim önce kesit modellerde öğrencinin bazı klinik becerileri kazanmasıydı. Daha sonrasında senaryolar üzerinden de hastaya yaklaşabilmeyi öğrenmeleri açısından ileri düzey simülatörlerin olduğu ikinci bir bölüm eklendi. Bundan sonraki hedefimiz mezuniyet sonrası eğitimde cerrahi simülatörlerin de kullanılabileceği üçüncü aşama. Projesini hazırladık, ihale aşamasında."