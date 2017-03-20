Doktorlar 'hayır' yürüyüşü yaptı

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. Son anketlere göre, EVET oyları önde. Oy farkını kapatmak isteyen PKK, CHP ve HDP ise referandum çalışmalarına devam ediyor.

16 Nisan'dan 'hayır' çıkmasını isteyen Tabipler Odası, harekete geçti. Taksim'de bir yürüyüş düzenleyen 'hayır'cı doktorlar; sloganlar attı, oy çağrısı yaptı.

BUGÜNLERE KARA GÜN DEDİ

Türkiye'de son 15 yılda yapılan sağlık yatırımlarını görmezden gelen İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez ise, “Son 15 yılda tıp kuşa döndü. Gün gelecek, bugünler Türkiye’de kara gün olarak anılacak. Geçtiğimiz bu zamanlar hatırlamak istemediğimiz bir tarih olarak, hep önümüze çıkacaktır” şeklinde konuştu.

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