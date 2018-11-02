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Dolar dibi gördü

Dolar'da yaşanan dalgalı kur, yerini düşüşe bıraktıİspanyaeki eğimli ivme bugün 5,4515 seviyelerine kadar geldi. Bu rakam en düşük seviye olarak verilere yansıdı.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 11:37..
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Dolar dibi gördü

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Dolar tüm dünyayı saran hakimiyetini kaybetmek üzere. Özellikle ABD'nin açtığı ekonomik savaşlar neticesinde önemli bir ivme kazanan dolar, yalnızca birkaç ay içerisinde kazandırdığını kaybettirdi.

DOLARDA EN DÜŞÜK SEVİYE

Dikey ivmesini yitiren dolar, dalgalı kur pozisyonuna geçmişti. Bu hafta düşüşle devam eden dolar, saat 11:30 ittibarıyla 5,4515 ile en düşük seviyesine ulaştı. Dolardaki düşüş halen devam ederken uzmanlar düşüş etkisinin süreceği ve ekonomik olarak gerek faiz gerek enflasyon değerlerine olumlu olarak yansıyacağı görüşünde.

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