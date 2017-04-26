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Dolar güne yatay başladı

Güne 3,57'den başlayan dolar, 09:50 itibariyle 3,59 üzerinden alıcı buluyor.

26.04.2017 - 10:00
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Dolar güne yatay başladı

Dün güne azalışla başlayan ve 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,23 artışla 3,5803'ten tamamladı.

EURO 3,92

Dolar/TL bugüne yatay bir başlangıç yaparak 3,5758 seviyesine kadar gerilerken, saat saat 09.50 itibarıyla 3,59'un üzerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 artışla 3,9295, sterlin/TL yüzde 0,22 değer kazancıyla 4,6094'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğuna işaret eden analistler, olası yükselişlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacağını kaydetti.

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