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Dolar İran yaptırımına olumlu tepki verdi

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım açıklamalarında Türkiye dahil 8 ülkenin ticarette muaf tutulmasına dolar olumlu yanıt verdi. Piyasalar 5.35'e kadar geriledi.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 17:29..
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Dolar İran yaptırımına olumlu tepki verdi

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dolar, bu haftaya da yine düşüşle başladı. Sabah endekse yeşil renkte başlayan dolar, günü düşüşle kapattı. Gün içinde 5,45'e kadar çıkan dolar, kapanışa doğru 5,40 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar serbest piyasada 5,35'e kadar alıcı buldu.

DOLARIN ERİYİŞİ SÜRÜYOR

Brunson meselesinin sona erdirilmesinin üzerine olumlu reaksiyon veren piyasalar, doları düşüşüyle daha da rahatlıyor. Özelilkle faizlerin de düşmesine neden olacak olan düzenli ve düşük seviyedeki dolar, ekonominin rayına yeniden oturmasındaki en önemli gösterge olarak görülüyor.

Doların yıl sonu hedefi olarak 5.30 ve aşağısı olarak hesaplanıyor.

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