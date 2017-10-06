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Dolar ve euro yükseldi

Dolar, 3 ayın zirvesine çıkarak 3,63'ü geçti, euro ise 4,24 ile rekor kırdı.

06.10.2017 - 16:43
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  2. Ekonomi
Dolar ve euro yükseldi

Türk Lirası yüksek getirisi ve doların küresel çapta değer kaybıyla dolar karşısında yükselişini sürdürürken, 3.40 ile yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Fakat son günlerde dolar ve beraberinde euro yeniden hareketlenmeye başladı. ABD'de güçlü ekonomik veriler, Fed yetkililerinden şahin tondaki açıklamalar ve siyasi gelişmelerle güçlenen dolar, TL karşısında da güçlenme eğiliminde.

DOLAR 3,63'Ü AŞTI

Kur güne 3.58 seviyelerinden başlamasının ardından kademeli olarak yükselerek 3.63 seviyesini aştı ve 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. euro/TL ise 4.2486'yı da aşarak 4.24 olan rekorunu egale etti.

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