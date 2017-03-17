Dolar/TL 3,60'a geriledi

Dün, TCMB'nin politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmemesine karşın Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e çıkartmasıyla düşüşünü ikinci güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 1,42 değer kaybıyla 3,6244'ten tamamladı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Düşüşünü bugün de sürdüren dolar/TL, en düşük 3,6000'ı gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,6070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 3,8905 seviyelerinde, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 4,4640'tan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ G20 VE BREXIT'TE

Analistler, Almanya'da 2 gün sürecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ile İngiltere'de Brexit konusunda yapılan açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 3,5950 ve 3,5500 seviyelerinin destek, 3,6520'nin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.