Domates ihracatımız yüzde 40 arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2014-2016 dönemi itibarıyla Türkiye'de ekilen alan miktarlarında fazla değişiklik olmadığı halde bitkisel ürünlerin üretim miktarlarında artış görüldüğünü ifade etti. Domatesin ekim alanının 2014 ve 2016 yıllarında 1,2 milyon dekar olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, 2014'te 7,9 milyon ton olan üretim miktarının 2016'da 8,6 milyon tona yükseldiğini kaydetti.

"200 BİN TON DOMATES İHRAÇ EDİLDİ"

Tüfenkci, yılın ilk çeyreğinde 123 milyon dolara 200 bin ton domates ihraç edildiğini belirterek, "Rusya'nın uyguladığı kısıtlamalara rağmen domates ihracatında yüzde 40 artış gerçekleşti." dedi. Tüfenkci, 2016'nın ilk çeyreğinde ise 80 milyon dolara 143 bin ton domates ihracatının gerçekleştirildiği bilgisini verdi