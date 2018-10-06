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Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 liraya satılan domatesin faturada 70 kuruşa alındığını görünce fiyatın indirilmesini istedi.

İHA | 06.10.2018 - 10:05..
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Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son dönemlerde kur farkı nedeniyle ürünlerine art arda zamlar yapan esnaflara yönelik detimlerini her fırsatta sürdürüyor.

70 KURUŞA ALDI, 5 LİRAYA SATIYOR

Market ve manavları zabıta ekipleri ile denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği Kılıçoğlu mahalle pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat nedeniyle pazarcı esnafının faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 70 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

YA FİYATI DÜŞÜR YA DA TERK ET

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın Ya ucuza satarsın, ya da tezgahı kaldırırsın. Alışı 70 kuruş. 1 TL'ye satarsın, 1.5 TL'ye satarsın. Daha fazla satamaz. Bu şekilde olmuyor" diye tepkisini gösterdi.

Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti.

Belediye başkanından pazarcıya uyarı VİDEO

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