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Domatesin alternatifi: Alabaş

Antalya'da çiftçiler, Rusya'nın Türkiye'den ihracına kısıtlama getirdiği ürünler arasında bulunan domatesin yerine alabaş ekmeye başladı.

09.04.2017 - 14:28
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki üreticiler, Rusya'nın domatese ihracat kısıtlaması getirmesinin ardından tarlalarında alabaş yetiştirmeye başladı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, üreticilere domatese alternatif yeni ürünlere yönelmelerini tavsiye ettiklerini, alabaşın da bu ürünlerden olduğunu kaydetti.

Domatesin alternatifi: Alabaş

"KISA SÜREDE BÖLGEYE UYUM SAĞLAYACAK"

Gazipaşa topraklarının çok verimli olduğunu ve alternatif ürünlerin kısa sürede bölgeye uyum sağladığını anlatan Çelik, "Alabaş sebzesi, dönüme 10 bin tane ekiliyor, 70 veya 80 günde yetişiyor. Tanesi 1-1,5 liradan alıcı buluyor. Üretimin gelecek yıl daha da fazla olmasını bekliyoruz." dedi.

Domatesin alternatifi: Alabaş

"ALABAŞ TAM BİR VİTAMİN DEPOSU"

Diyetisyen Şafak Kömeç ise alabaşın "tam bir vitamin deposu" olduğunu kaydetti. Bu sebzede portakaldan daha çok C vitamini olduğunu belirten Kömeç, "C vitamininin yanında A, B3 ve B6 vitaminlerini de bünyesinde bulundurmaktadır." dedi.

"DİYET YAPANLAR BOLCA TÜKETMELİDİR"

Alabaşın çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden Kömeç, "İçerisinde bolca lif bulunduran alabaş, diyet yapanlar tarafından bolca tüketilmelidir. Çoğunlukla salatalarda kullanılan alabaşın çorbası ve yemeği de yapılabilir." diye konuştu.

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